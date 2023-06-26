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Four-star running back Ca'Lil Valentine nears decsion

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Four-star running back Ca'Lil Valentine from Chandler (AZ) is closing in on a decision following two official visits.

Valentine discusses his visit to Illinois over the weekend and his commitment plans in this update from Orange and Blue News.


Four-star running back Ca'Lil Valentine
Four-star running back Ca'Lil Valentine (Nick Lucero/Rivals.com)

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