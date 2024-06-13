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Portal commit: Transfer wide receiver Zakhari Franklin to Illinois

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois added a big piece to its wide receiver corps with a commitment from wide receiver Zakhari Franklin, one of the top remaining players in the transfer portal and a priority target for Illinois.

Franklin checks at No. 131 overall in the Rivals.com transfer rankings and he was the No. 1 uncommitted transfer wide receiver.

Mississippi wide receiver Zakhari Franklin (5) during the first half of an NCAA football game on Saturday, Sept. 30, 2023, in Oxford, Miss.
Mississippi wide receiver Zakhari Franklin (5) during the first half of an NCAA football game on Saturday, Sept. 30, 2023, in Oxford, Miss. (AP Photo/Vasha Hunt)

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