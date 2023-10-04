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Commit: Illini land Rivals150 guard Jase Butler

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois picked up its third commitment in the class of 2024 with a pledge on Wednday from three-star guard Jase Butler from the Branson School in Point Reyes, California.

The commitment from the he 6-foot-4 combo-guard comes on the heels of an official visit to Illinois the weekend of September 23.

Butler joins in-state big men Morez Johnson and Jason Jakstys in the Illini's 2024 recruiting class. Johnson is ranked No. 29 overall in the class by Rivals.com.

Three-star guard Jase Butler completed an official visit to Illinois over the weekend.
Three-star guard Jase Butler completed an official visit to Illinois over the weekend.

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ILLIONIS: Commitment list | Top targets | Visit dates

2024 Rankings: Rivals150 | Team | Position

2025 Rankings: Top 130

2026 Rankings: Top 65

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