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Commit: DII tight end Carson Goda announces transfer to Illinois
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois filled a need a tight end with a commitment from DII transfer Carson Goda, an All-Conference player at Saint Anslem College. The 6-foot-3, 225-pount Goda joins Illinois with one season of ...
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