Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Camp performance garners 2027 DT Brayden Parks an Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Remember the name Brayden Parks. The rising sophomore defensive lineman from Chicago Brother Rice is about to blow up.

After a dominating performance at the Illinois big man camp on Wednesday, Parks picked up and early offer from the Fighting Illini.

Orange and Blue News caught up with Parks after the camp to get the details on his new Big Ten offer.

2027 defensive lineman Brayden Parks was a standout at the Illinois big man camp on Wednesday.
2027 defensive lineman Brayden Parks was a standout at the Illinois big man camp on Wednesday. (Orange and Blue News)

*****

MORE: Illini camp top performers

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Position | State

*****

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement