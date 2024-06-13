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Camp performance garners 2027 DT Brayden Parks an Illini offer
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Remember the name Brayden Parks. The rising sophomore defensive lineman from Chicago Brother Rice is about to blow up.
After a dominating performance at the Illinois big man camp on Wednesday, Parks picked up and early offer from the Fighting Illini.
Orange and Blue News caught up with Parks after the camp to get the details on his new Big Ten offer.
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