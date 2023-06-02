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Camp performance earns OL Griffin Rousseau Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended an offer to 2025 offensive lineman Griffin Rousseau from Stoughton (Wisc.) after watching him workout at a camp on Friday.

Orange and Blue News caught up with Rousseau to get the inside scoop on his new Big Ten offer and update his recruitment.

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ILLINOIS: Top recruiting targets | Visit dates

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