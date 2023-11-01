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Behind enemy lines: Minnesota

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News caught up Dylan Callaghan-Croley from Gopher Nation to get the inside scoop on Minnesota ahead of Saturday's game. Follow Dylan on X @RivalsDylanCC. Follow Gopher Nation @MinnesotaRivals.

Minnesota (5-3) and Illinois (3-5) meet for the 76th time on Saturday with the Golden Gophers leading the all-time series, 40-32-3. Kickoff is set for 2:30 p.m. CT on BTN.

Jordan Nubin was named Big Ten Offensive Player of the Week after his standout performance in Saturday's 27-12 victory against Michigan State.

Head coach P. J. Fleck of the Minnesota Golden Gophers takes the field before the game against the Michigan State Spartans at Huntington Bank Stadium on October 28, 2023 in Minneapolis, Minnesota
Head coach P. J. Fleck of the Minnesota Golden Gophers takes the field before the game against the Michigan State Spartans at Huntington Bank Stadium on October 28, 2023 in Minneapolis, Minnesota (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)

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MORE: What to know about the Illinois Fighting Illini | Offense shows life; Jordan Nubin's big day

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