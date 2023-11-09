Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Behind enemy lines: Indiana

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Orange and Blue News caught up Jim Coyle from The Hoosier to get the inside scoop on Indiana ahead of Saturday's game. Follow Jim Coyle on X @jimcoyleISB. Follow The Hoosier @IndianaRivals.

Indiana is coming off of its biggest win of the season on Saturday, a 20-14 upset of Wisconsin in Bloomington.

The Big Ten Defensive Player of the Week landed in Bloomington after Aaron Casey piled up 4.0 tackles for loss with 2.0 sacks as part of a nine-tackle effort in the win over Wisconsin.

His 4.0 TFLs are the most by a Hoosier since 2016 and rank tied for No. 9 in a single game in 2023.

Indiana Head Coach Tom Allen leads his team onto the field prior to a college football game between the Wisconsin Badgers and Indiana Hoosiers on November 4, 2023 at Memorial Stadium in Bloomington, IN.
Indiana Head Coach Tom Allen leads his team onto the field prior to a college football game between the Wisconsin Badgers and Indiana Hoosiers on November 4, 2023 at Memorial Stadium in Bloomington, IN. (Photo by James Black/Icon Sportswire via Getty Images)

*****

INDIANA LINKS: GAME NOTES | SCHEDULE | ROSTER | STATS

MORE: Game Week Q&As: Allen, Carey, Guerrieri | Indiana's Aaron Casey named Big Ten Defensive Player of the Week

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement