The All-Big Ten teams and individual award winners were announced on Tuesday by the conference office, as well as Big Ten accolades from the Associated Press. Illinois program was well represented with three Illinois players received recognition. No. 2 seed Illinois opens Big Ten Tournament play in the quarterfinal round on Friday at 5:30 p.m. CT on BTN.

Terrence Shannon Jr. #0 of the Illinois Fighting Illini congratulates Marcus Domask #3 in the final seconds of the game and win over the Wisconsin Badgers at Kohl Center on March 02, 2024 in Madison, Wisconsin. (Photo by John Fisher/Getty Images)

Fifth-year Terrence Shannon Jr. is a first-team All-Big Ten selection by the coaches, media, and AP. He is the Big Ten's second-leading scorer and No. 8 nationally at 21.6 points per game, the highest scoring average by an Illini in the last 51 years. He has 15 20-point games this season including four 30-point outings, tying for the third-most 30-point performances in a season in program history. Shannon tallied a career-high 35 points Feb. 21 at Penn State and has scored in double figures in 35 consecutive games overall, including all 25 of his appearances this season. This is the second year in a row that Shannon is a first-team All-Big Ten pick by the league coaches. He is the fourth player in Illinois history to reach 1,000 points in just two years, and is closing in on 2,000 for his career (1,990 entering Big Ten Tournament).

Graduate student Marcus Domask is a first-team All-Big Ten pick by the coaches and AP, while garnering second-team accolades by the media. He also has been voted Big Ten Newcomer of the Year by AP. Domask is one of the nation's top transfers, averaging 16.0 points and 4.9 rebounds while leading the Illini with 3.5 assists per game. He has three 30-point games this season, including a career-high 33 at Madison Square Garden on Dec. 5 in the win over Florida Atlantic and 31 in a March 2 victory at the Kohl Center in the return to his home state of Wisconsin. Domask has eclipsed 2,000 career points, now sitting with 2,111 over his five-year career.

Senior Coleman Hawkins is a second-team All-Big Ten pick by AP, third-team selection by the media, and honorable mention choice by the coaches. Hawkins has developed into one of the most versatile frontcourt players in the country, averaging 12.9 points, 6.1 rebounds and 2.7 assists while also leading the team in blocks (29) and steals (46). He is shooting career bests of 39.2% from 3-point range and 81.2% from the free throw line. Hawkins set his career scoring high with 30 points in the Feb. 24 win over Iowa.

