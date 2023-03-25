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2024 linebacker Drew Braam talks Illinois visit

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois had a big group of high school prospects on campus on Saturday for unofficial visits. One of the visitors was 2024 linebacker Drew Braam from Oak Creek (Wisc.)

Braam talks about the visit, which included watching and Illini spring practice, and how his recruitment is shaping up in this update from Orange and Blue News.

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