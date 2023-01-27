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2024 defensive lineman Joe Asiain adds Illini offer

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois extended an offer to 2024 defensive lineman Joe Asiain from Jersey City (NJ) St. Peters Prep.

Asiain discusses his new Big Ten offer and other schools showing the most interest so far in this update from Orange and Blue News.

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CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals100

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