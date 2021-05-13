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basketball
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2022 big man Cameron Corhen talks Illini offer
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
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Illinois recently cast its recruiting net wider with an offer to 2022 center Cameron Corhen from Plano (Texas) John Paul High School. Orange and Blue News spoke to Corhen about his new Big Ten offe...
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