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Watch: Transfer tight end Tanner Arkin

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois tight end Tanner Arkin, a transfer from Colorado State, spoke with the media on Thursday. Arkin committed to Illinois back in mid December. This past season at Colorado State, he had 14 catches for 116 yards in 12 games of action. Rivals.com listed Arkin as the No. 24 tight end that was available in the Transfer Portal.

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