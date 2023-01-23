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Watch: RJ Melendez pre-Ohio State

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois wing RJ Melendez spoke to the media on Monday ahead of the home game vs. Ohio State.

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