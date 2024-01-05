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Watch: Post game press conference vs. Purdue

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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No. 9 Illinois came up short on the road against No. 1 Purdue, 83-78, at Mackey Arena on Friday night.

Illinois coach Brad Underwood and Purdue coach Matt Painter spoke to the media following the game.

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