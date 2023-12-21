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Watch: Pat Embleton, Executive Director of Personnel and Recruiting

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Pat Embleton discusses the football recruiting operation at Illinois. The Illini signed 19 prospects to national letters of intent on Wednesday, the first day of the early signing period.

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