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Watch: Offensive coordinator Barry Lunney Jr.

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois offensive coordinator Barry Lunney Jr. spoke to the media on Saturday as the Illini continue training camp. Illinois opens the 2023 season on September 2 at home against Toledo.

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