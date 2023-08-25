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Watch: Jer'Zhan Newtwon | Keith Randolph | Tarique Barnes

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois defensive linemen Jer'Zhan Newton and Keith Randolph and linebacker Tarique Barnes greeted the media following practice as the Illini wind down training camp.

The trio was selected defensive captains for the 2023 season by their teammates. Illinois o[pens the season a week from Saturday at home against Toledo.

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