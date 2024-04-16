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Watch: Jer'Zhan Newton pro day

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois All-American defensive lineman Jer'Zhan Newton spoke to the media following his pro day on Tuesday, April 16, 2024.

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