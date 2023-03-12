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Watch: Illinois Selection Sunday press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois press conference on NCAA Tournament Selection Sunday. The Illini are the 9-seed in the West Region and will take on 8-seed Arkansas on Thursday at Well Fargo Arena in De Moines, Iowa. Tipoff is set for 3:30 pm CT.

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