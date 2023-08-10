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Watch: Illinois quarterbacks talk fall camp

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois quarterbacks Luke Altmyer, Donovan Leary, and John Paddock spoke with the media on Thursday at the Smith Football Performance Center.

Illini coach Bret Bielema hasn't yet named a starting quarterback. Illinois opens the 2023 season at home on September 2 against Toledo.

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