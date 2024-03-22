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Watch: Illinois press conference pre-Duquesne

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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No. 3 seed Illinois advances to the NCAA Tournament Second Round and will face No. 11 seed Duquesne on Saturday.

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