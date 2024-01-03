Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Illinois post game press conference vs. Northwestern

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Post game press conference following the Illini's 96-66 win over Northwestern on Tuesday night at State Farm Center.

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement