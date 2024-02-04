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Watch: Illinois post game press conference vs. Nebraska

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Coach Brad Underwood and senior players Coleman Hawkins and Marcus Domask following the Illinois overtime win over Nebraska on Sunday at State Farm Center.

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