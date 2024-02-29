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Watch: Illinois post game press conference vs. Minnesota

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Brad Underwood and players Dain Dainja and Coleman Hawkins spoke to the media following the 105-97 win over Minnesota on Wednesday.

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