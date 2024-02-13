Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Illinois post game press conference vs. Michigan

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois head coach Brad Underwood and senior forward Coleman Hawkins and Quincy Guerrier post game following the 97-68 win over Michigan on Tuesday at State Farm Center.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement