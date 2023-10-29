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Watch: Illinois post game press conference vs. Kansas

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Post game press conference following the Illini's 82-75 win over Kansas on Sunday in an exhibition game at State Farm Center.

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