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Watch: Illinois post game press conference vs. Indiana

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois defeated Indiana 70-62 on Saturday afternoon at State Farm Center. Coach Brad Underwood spoke to the media following the game, along with players Luke Goode and Coleman Hawkins.

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