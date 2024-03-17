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Watch: Illinois players post game vs. Wisconsin in BTT
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Orange and Blue News caught up with several Illinois players in the locker room following the win over Wisconsin on Sunday in the Big Ten Tournament championship game.
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