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Watch: Illinois players post game vs. Wisconsin in BTT

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Orange and Blue News caught up with several Illinois players in the locker room following the win over Wisconsin on Sunday in the Big Ten Tournament championship game.

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