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{{ timeAgo('2023-01-15 16:00:26 -0600') }} basketball Edit

Watch: Illini wing Terrence Shannon Jr. previews Minnesota game

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois wing Terrence Shannon Jr. previews Monday's game at Minnesota. Shannon is averaging 22 points per game during the Illini's three-game winning streak.

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