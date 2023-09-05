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Watch: Illini wide receiver Isaiah Williams post practice

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois wide receiver Isaiah Williams spoke to the media on Tuesday following practice. The Illini travel to Kansas on Friday night after a week 1 win over Toledo.

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