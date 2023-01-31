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Watch: Illini running backs coach Thad Ward

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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New Illinois running backs coach Thad Ward spoke to the media on Tuesday.

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