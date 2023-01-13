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Watch: Illini post game press conference vs. Michigan State

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Post game press conference following the Illinois win over Michigan State at State Farm Center on Friday night.

Illinois coach Brad Underwood, Michigan State coach Tom Izzo, and Illinois players Dain Dainja and Mathew Mayer.

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