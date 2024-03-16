Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Watch: Illini players post game vs. Nebraska

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois players Marcus Domask, Coleman Hawkins, and Ty Rodgers spoke to Orange and Blue News in the locker room following the Illini's 98-87 win over Nebraska on Saturday at the Big Ten Tournament.

Advertisement
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement