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Watch: Illini offensive line coach Bart Miller talks season opener

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois offensive line coach Bart Miller greeted the media following practice on Wednesday to discuss the season opener against Toledo. The Illini host Rockets on Saturday night at Memorial Stadium.

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