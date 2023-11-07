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Watch: Illini freshman running back Kaden Feagin

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois freshman running back Kaden Feagin spoke with the media following practice on Tuesday. Feagin was selected as the Big Ten Freshman of the Week after amassing 148 yards of total offense in the win at Minnesota on Saturday.

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