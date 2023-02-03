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Watch: Illini forward Ty Rodgers

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Freshman forward Ty Rodgers spoke to the media ahead of the Illini's road game vs. Iowa.

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