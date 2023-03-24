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Watch: Illini defensive lineman Keith Randolph

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois defensive lineman Keith Randolph discusses spring football, his decision to forgo the NFL Draft and return to Illinois, and more

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