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Watch: Illini defensive backs coach Antonio Fenelus

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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New Illinois defensive backs coach Antonio Fenelus met with the media on Friday. The hirig of Fenelus was announced by Bret Bielema on December 30. A former All-Big Ten first-team selection at Wisconsin, Fenelus has spent the last two seasons as a defensive analyst at LSU.

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