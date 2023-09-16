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Watch: Illini coach Bret Bielema post game versus Penn State

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema post game press conference against Penn State. Illinois fell to the Nittany Lions 30-13 on Saturday at Memorial Stadium.

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