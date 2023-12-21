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Watch: Illini coach Brad Underwood pre-Mizzou

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach Brad Underwood and senior wing Terrence Shannon Jr. preview the annual McBride Homes Braggin' Rights Game versus Mizzou.

The Illini and the Tigers clash on Friday night at the Enterprise Center in downtown St. Louis. Tipoff is set for 8 p.m.

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