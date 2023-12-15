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Watch: Illini coach Brad Underwood pre-Colgate

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head basketball coach post-practice on Friday. No. 16 Illinois hosts Colgate on Sunday at State Farm Center.

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