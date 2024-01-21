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Watch: Illini coach Brad Underwood post game vs. Rutgers

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illini head coach Brad Underwood post game vs. Rutgers. Illinois defeated the Scarlet Knights 86-63 on Sunday at State Farm Center.

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