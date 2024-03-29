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Watch: Illini coach Brad Underwood post game vs. Iowa State
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois coach Brad Underwood spoke to the media outside the locker room following the Illini's win over Iowa State on Thursday in the NCAA Tournament. Illinois advances to the Elite 8 and will take on No. 1 UCONN on Saturday in Boston.
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