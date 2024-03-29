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Watch: Illini coach Brad Underwood post game vs. Iowa State

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois coach Brad Underwood spoke to the media outside the locker room following the Illini's win over Iowa State on Thursday in the NCAA Tournament. Illinois advances to the Elite 8 and will take on No. 1 UCONN on Saturday in Boston.

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