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Watch: Illini AD Josh Whitman addresses suspension of Terrence Shannon Jr.

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois Athletic Director Josh Whitman spoke to the media about the charges filed against Illinois win Terrence Shannon Jr. and the decision to suspend him from participation in the basketball program.

Shannon was arrested earlier this week in Lawrence, Kansas and charged with rape. The incident that led to his arrest took place in September when Shannon traveled to Lawrence to watch Illinois football take on Kansas.

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