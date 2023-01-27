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Watch: Freshman guard Jayden Epps

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois freshman point guard Jayden Epps spoke to the media on Friday ahead of the game against Wisconsin.

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