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Watch: Coordinators Barry Lunney Jr. and Aaron Henry recap spring football
Doug Bucshon
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OrangeandBlueNews
Publisher
Illinois wraps up its fifteen allotted practices with the annual Orange and Blue Spring Game on Saturday at Memorial Stadium.
Offensive coordinator Barry Lunney Jr. and defensive coordinator Aaron Henry met with the media to discuss their biggest takeaways from spring ball and what to expect on Saturday.
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