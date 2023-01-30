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Watch: Coleman Hawkins pre-Nebraska

Jack Larson • OrangeandBlueNews
Staff Writer

Illinois forward Coleman Hawkins spoke to the media on Monday ahead of the home game against Nebraska.

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