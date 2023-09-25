News More News
ago football Edit

Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
Publisher

Illinois head football coach Bret Bielema weekly press conference as the Illini prepare to travel to Big Ten West foe Purdue on Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}