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Watch: Bret Bielema weekly press conference

Doug Bucshon • OrangeandBlueNews
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Illinois head football coach Bret Bielema held his first in-season press conference of the year on Monday at Memorial Stadium. The Illini open the season on Saturday at home against Toledo.

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